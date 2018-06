Roi Méndez lanza 'Por una vez más', su debut musical

Desde la salida al mercado del single oficial de 'La casa de papel', 'My Life is Going On', el track de Cecilia Krull & Gavin Moss no ha parado de crecer en diferentes países siendo desde hoy número 1 en la prestigiosa Virgin Radio France.

