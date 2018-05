INCLUIDO EN SU ÁLBUM THE THRILL OF IT ALL

Sam Smith se pone místico en el vídeo de Pray

Sin duda uno de los mejores temas del último álbum de Sam Smith, The Thrill Of It All, es 'Pray', que presentó hace unos meses como segundo single de su nuevo trabajo después de 'Too Good At Goodbyes', y del que ahora podemos ver el vídeo junto al rapero Logic.

@europa_fm | Madrid | Actualizado el 10/05/2018 a las 10:10 horas