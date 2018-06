Después de ponernos la miel en los labios con unas imágenes previas , por fin Selena Gomez ha lanzado el videoclip de 'Back To You' , con un estilo de lo más vintage.

Selena Gomez revive la historia de su primer amor una y otra vez en el videoclip de 'Back To You'

Selena Gomez en Back To You / Youtube

En una fiesta de lo más elegante, con gente charlando, bebiendo y pasándoselo bomba, Selena Gomez se aburre. En frente de ella está el chico de sus sueños, ese que con su presencia consigue que las mariposas vuelen dentro de su estómago. Una mirada les basta para entender que tienen que salir de ahí.

"¿Quieres que robemos un coche?", le pregunta él a ella. Parece que saltarse las normas es la única manera de volver a sentirse jóvenes. Así, en un coche robado y siguiendo el ritmo de la música, estos amantes fugitivos marcan su camino a cada paso que dan, hasta que llegan las dudas. "Hay que quemar el coche", dice Selena. "No, el coche es vida", le contesta el joven guaperas (que casualmente tiene un look muy parecido al de Justin Bieber). "La cárcel es la muerte", sentencia Selena.

¿Y cómo salir de este entuerto sin pasar por comisaría? Volviendo a la soporífera fiesta. Nada mejor que un lugar lleno de miradas para pasar desapercibidos. Todos están demasiado ocupados en aparentar que se lo pasan en grande. Acto seguido, se repite la misma historia: "¿Quieres que robemos un coche?". Si es que... el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra.

La letra de la canción no deja lugar a dudas. Justin Bieber debería prestar atención a las palabras de Selena. Basta conocer su tomentosa relación y saber leer entre líneas para darse cuenta de que su historia de amor no ha terminado. El primer amor nunca se olvida y todo indica que Selena Gomez no es capaz de deshacerse de él por mucho que lo intente. Ella misma lo canta:

/ You can break my heart in two

But when it heals, it beats for you

I know it’s forward but it’s true

I want to hold you when I’m not supposed to

When I’m laying close to someone else

You’re stuck in my head

And I can’t get you out of it

If I could do it all again

I know I’d go back to you/

/Puedes romperme el corazón en dos,

pero cuando cura, late por ti.

Sé que es directo, pero es cierto,

quiero abrazarte cuando se supone que no debo,

cuando estoy tumbada junto a otra persona.

Estás atascado en mi cabeza

y no puedo sacarte de ahí.

Si pudiera hacerlo todo de nuevo,

sé que volvería a ti/

Reencontrarse con un ex, recordar viejos momentos, revivir aventuras (como robar un coche) para luego volver a "reproducir viejas conversaciones". Eso es lo que cuenta Selena Gomez en el vídeo de 'Back To You', haciendo una clara referencia a las segundas partes de las relaciones. ¿Será capaz de captar el mensaje Justin Bieber? Permaneceremos atentos...

/And what’s the point of hiding

Everybody knows that we got unfinished business/

/Y qué sentido tiene ocultarlo,

todo el mundo sabe que tenemos asuntos pendientes./