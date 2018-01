Taylor Swift se va de fiesta alrededor del mundo con Ed Sheeran y Future en ‘End Game’

Dirigido por Joseph Kahn, podemos ver a Taylor Swift disfrutando de fiestas lujosas en un yate en Miami y un bar de karaoke en Tokio antes de dirigirse a Londres, donde visita algunos de los lugares más emblemáticos de la capital.

En el vídeo, vemos a Taylor de fiesta en un bar con Ed Sheeran y Future, antes de subirse a un autobús rojo de Londres. En octubre, los fan pillaron a Taylor Swift durante esta grabación por las calles de Londres, recorriendo Picadelli Circus, Trafalgar Square, o en el Puente Millenium, para acabar en la tienda de kebab del norte de Londres, Kentish Delight, que adquiere tiene un papel protagonista.

Muchos afirman que los lugares que aparecen en este vídeo son algunos de los que frecuenta con su novio, el actor y modelo británico Joe Alwyn.

/Big reputation, big reputation

Ooh you and me we got big reputations, ah

And you heard about me, ooh

I got some big enemies/

/Gran reputación, gran reputación

Tú y yo tenemos grandes reputaciones

Y oíste hablar de mi,

Tengo algunos grandes enemigos/

/Gran reputación, gran reputación

Ooh, tú y yo tendríamos una gran conversación

Y oí sobre ti,

También te gustan los malos/

"El video muestra a Taylor en una escapada nocturna. Todos los lugares son lugares en los que ella ha estado con Joe. Este años ha pasado meses desapercibida en Londres y ha salido mucho más de lo que la gente se ha dado cuenta. Es bastante revelador que haya pasado tiempo en estos lugares tan habituales e inesperados [...] Quiere mostrarle a la gente no es más que es una chica normal ", según recoge el Telegraph.

‘End Game ' es el tema single de Reputation que lleva videoclip, siguiendo el vengativo 'Look What You Made Me Do', y el cyberpunk futurista de ' ... Ready For It '.

"Aquí yace la reputación de Taylor Swift". Así comenzaba el videoclip de Look What You Make Me Do, el primer single de 'Reputation', el último trabajo de la cantante. Un disco donde la cantante se alza como "la peor pesadilla" de Kanye West y Kim Kardashian. Sus problemas con el matrimonio kardashiano provocaron que el mundo del espectáculo dudase de la cantante y algunos incluso la apartasen de su círculo de amigos. Pero Taylor Swift ha regresado, ¡y lo ha hecho con más fuerza que nunca!