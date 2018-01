Wisin, Daddy Yankee y Yandel montan el fiestón en el vídeo de 'Todo Comienza En La Disco'

‘How many likes is my life worth?’ Con esta llamativa frase, “¿Cuántos ‘me gusta’ vale mi vida?”, el grupo neoyorkino anunciaba la llegada de su nuevo single con un cartel gigante situado en Times Square. 'Sick Boy' es el nuevo trabajo de estos exitosos chicos que nos muestran su lado más oscuro, alejado del aire romántico al que nos tenían habituados.