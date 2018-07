Zayn anuncia nuevo álbum con la versión de 'Me, Myself and I' de Beyoncé

Zayn ha presentado una versión de Me, Myself and I de Beyoncé y también ha anunciado que está trabajando en un álbum que próximamente podremos escuchar.

Zayn versiona ‘Me, Myself and I’ de Beyoncé / Instagram

Los fans de Zayn han recibido una doble sorpresa. El cantante ha anunciado que próximamente lanzará un nuevo álbum y lo ha hecho con un regalo en forma de canción. El ex One Direction ha versionado Me, Myself and I de Beyoncé.

Tras un adelanto en redes sociales, ya podemos escuchar a Zayn interpretando el tema de la diva, incluido en su álbum debut Dangerously in Love. Asimismo, la versión ha tenido muy buena acogida por parte de los seguidores del artista, entre ellos su novia, Gigi Hadid.

I meeeaaannnnn 😍😍😍😍😍‼️ — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 30 de junio de 2018

Ahora solamente hay que esperar a saber más novedades sobre este nuevo trabajo discográfico de Zayn que, aunque ha ido lanzado single, no presenta álbum desde su debut en solitario, en 2016.