Zayn regala a sus fans la versión de ‘Can't Help Falling in Love’ de Elvis Presley

Zayn le ha cogido el gusto a hacer versiones de grandes artistas. Primero lo hizo con Me, Myself and I de Beyoncé y ahora llega con el clásico Can't Help Falling in Love de Elvis Presley .

Tras sorprendernos con una versión de Me, Myself and I de Beyoncé y anunciar que está trabajando en un álbum, Zayn vuelve a deleitarnos con la interpretación de un tema de un reconocido artista, en esta ocasión del Rey del Rock.

El ex One Direction ha elegido Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, que ha fusionado con su estilo y unos sonidos y ritmos más R&B, con guitarra y piano, pero sin perder la esencia de la original.

Con esta versión, Zayn vuelve a dejarnos con ganas de saber más sobre el que será su nuevo trabajo discográfico, que al parecer nos presentará próximamente.