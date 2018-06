Roi Méndez: "Pasamos de estar aislados a mucha exposición, pero mi vida no ha cambiado"

Conocimos a Roi Méndez gracias a su paso por Operación Triunfo 2017, y ahora comienza su carrera fuera de la Academia anunciando el que es su bebut musical 'Por Una Vez Mas'.

"Intentábamos conseguir un sonido diferente, quería alejarme un poco de lo típico del pop español. La idea era marcar un estilo y trabajar a partir de ahí", nos cuenta entre risas.

Este primer single, 'Por una Vez Más', recuerda mucho al sonido de artistas como Shawn Mendes o Charlie Puth, así que no hemos podido evitar preguntarle si escucharemos algo en inglés. "Hay un nexo común, pero lo que estoy haciendo no tiene mucho que ver. Prefiero el castellano. En ingles hay mucho monosílabo y suena todo genial. Lo más costoso fue hacer una letra que sonase bien en castellano", asegura. "Me gusta mucho Police, The Beatles, pero este tema es más Shawn Mendes, es verdad".

"Es cierto que cuando salimos de la academia pasamos de estar muy aislados y super protegidos a mucha exposición, pero mi vida no ha cambiado", cuenta .

¿Y si pudiera definir el single con solo tres palabras, cuáles elegiría? "Orgánico, porque a pesar de ser un tema que puede sonar electrónico está grabado en su totalidad con instrumentos reales; fresco por que me parece un tema que tiene un ritmo que incita a pasarlo bien y... no sé cuál es la tercera palabra", explica entre risas.

Todos sus compañeros le han arropado con su primer lanzamiento. "Es muy bonito que nos apoyemos entre todos. Tengo muchas ganas de tocarlo en la gira, lo voy a tocar en el concierto del Bernabéu, que se va a grabar. Hay temas nuevos y va a quedar muy chulo. Además es una causa benéfica".

¿Y sobre colaboraciones?, ¿con cuál haría un duó? "Noto que cada uno tiene su parcela, hay espacio para todos, creo que cada uno tiene un sitio y un estilo. Me encantaría cantar con Alfred, con Cepeda, con Ana, con Miriam, con Aitana... me gustaría compartir con todos".

La plataforma Samy Road lo eligió como el influencer que más 'engagment' genera, es decir, es el que más implica a sus seguidores en Instagram. ¿Le sorprendió? "No creo que sea verdad", sentencia.

No han sido pocos los artistas que visitaron la Academia para aconsejar a los concursantes ahora que empiezan en la industria musical. "Hay visitas que nos marcaron más, como Pablo López, que le dio importancia a lo de ser libre. Nos dijo que no hiciéramos caso de la frase 'aprovecha el tirón', cuenta.

Miriam, Cepeda y Roi, los tres aspirantes gallaegos que fueron a OT, aprovecharon su parada en Santiago de Compostela para visitar a los niños ingresados en el hospital. Gracias a la Fundación Atresmedia los pequeños disfrutaron de una jornada de risas y música. "Aprovechamos que estábamos en Santiago para hacer una visita. Es duro pero ves a la gente que le hace ilusión. Sientes una ternura, es una experiencia muy enriquecedora, valoras todo mas".