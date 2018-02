Cuando el sushi es tan fresco que aún se mueve en el plato

Realmente no conocemos todo lo que ocurre en las cocinas de los restaurantes. No sabemos los secretos de sus platos, quizás hay cosas extrañas que si llegamos a saber es probable que no pisemos más ese lugar.

Sin embargo, también hay otros tipos de restaurantes que sirven comida fresca y de calidad. Y eso es lo que vivieron unos comensales en Japón, que se quedaron sorprendidos cuando les sirvieron los platos que habían pedido. Deja de lado los malos pensamientos, no es nada asqueroso, todo lo contrario.

En el vídeo que ha compartido el usuario @shoumizo3446 en Twitter se puede ver como el sushi que pidieron era tan fresco que el trozo de almeja se mueve al tocarlo con los palillos. El vídeo es realmente espectacular y se ha hecho viral en las redes sociales.