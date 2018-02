Desayunar pizza es más sano que desayunar cereales

Los dietistas aseguran que la pizza es una opción más saludable y nutritiva para el desayuno que los cereales. "Puede parecer sorprenderte descubrir que una porción pizza y un tazón de cereales con leche contienen casi la misma cantidad de calorías", asegura la nutricionista Chelsey Amer.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que si comes pizza para desayunar es probable que tengas que comer más de una porción, por lo que se que tendrían más calorías que un plato de cereales. "Sin embargo, la pizza contiene un porcentanje de proteínas mucho más alto, que lo mantendrá lleno y le mantendrá saciado durante toda la mañana", asegura Amer.

Aun así, admite que la pizza no es exactamente un alimento saludable y lamentablemente no puede considerarse una opción nutritiva para tomar regularmente. "Puede ser una comida bien equilibrada que contiene carbohidratos, proteínas y grasas esenciales, eso no quiere decir que sea una opción de desayuno más saludable que el cereal", explicó a The Independent otra nutricionista de Harley Street, Rhiannon Lambert.

"Un desayuno saludable y equilibrado por igual incluye una cantidad sustancial de proteínas, algo que suele faltar en los cereales. También debemos ser conscientes del contenido de azúcar agregado en los cereales, ya que algunos de ellos son sorprendentemente altos".

"Por otro lado, hay algunos cereales disponibles en el mercado que son buenas fuentes de carbohidratos integrales y ricos en fibra, algo de lo que muchas personas carecen en su dieta. Si le gustan los cereales para el desayuno, pruebe uno con alto contenido de fibra y agregue algunas nueces o semillas para aumentar la proteína", explica la dietista.

Pero esto no significa que tampoco puedas comer pizza para el desayuno. "Si hablamos de una gran pizza con grasa, probablemente no sea la comida más para comer en el desayuno", señala Lambert. Aun así, las pizzas pueden tener "un equilibrio saludable de carbohidratos, grasas y proteínas, siempre que no contengan aditivos".