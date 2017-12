Estos móviles no podrán abrir nuevas cuentas de Whatsapp ni verificarlas en 2018

Menos mal que vienen los Reyes Magos, porque más de uno no podrá crear cuentas en whatsapp ni verificarlas a partir del año que viene. ¿Toca renovar el terminal? ¡Esperemos que no! La aplicación ha publicado la lista de los terminales y plataformas que se verán afectados.

Whatsapp, la principal aplicación de mensajería que cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos, informa de que a partir del 1 de enero de 2018 no se podrán crear cuentas nuevas ni verificar las existentes en el caso de algunos terminales y plataformas, pero los usuarios que ya las tengan activas, podrán seguir usando la aplicación.

Los móviles afectados con los BlackBerry OS, BlackBerry 10 y Windows Phone 8.0 o anterior, que podrán acceder a la aplicación pero de forma limitada. Los Nokia S40 podrán hacer uso de las funcionalidades de laa app hasta el 31 de diciembre de 2018, y las versiones del sistema operativo Android 2.3.7 y anteriores serán compatibles hasta el 1 de febrero de 2020.

Como algunos móviles "no cuentan con la capacidad requerida para expandir la lista de funciones", según comenta la compañía, la aplicación podría no funcionar correctamente. Actualmente los sistemas operativos que no son compatibles con la aplicación son Android anteriores a 2.3.3, el Windows Phone 7, el iOS 3GS/iOS 6 y el Nokia Symbian S60.