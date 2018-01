Suiza prohíbe cocinar langostas vivas en agua hirviendo, pero la alternativa no parece mejor

Las autoridades suizas han prohibido cocinar langostas vivas en agua hirviendo, una práctica muy popular en todo el mundo y que se hace para mejorar su sabor.

Hay una parte de la población que opina que con esta técnica, el animal no sufre, pero otros argumentan que en muchas ocasiones las langostas intentan escapar del agua.

Esta no es la única nueva ley de protección animal, que entrará en vigor en Suiza a partir de marzo. Asimismo, en esta nueva normativa se especifica que los animales deberán ser aturdidos con una descarga eléctrica o destruir su cerebro con un cuchillo antes de sacrificarlos en la olla. Sin embargo, esta solución ha levantado polémica, ya que no está confirmado si la langosta seguirá sufriendo o no.

Por una parte, los defensores de los derechos de animales declaran que su sistema nervioso está capacitado para sentir dolor. Pero por otro lado, el Instituto de la Langosta de la Universidad de Maine argumenta que no son capaces de asimilar este sufrimiento y que por lo tanto, sus movimientos cuando se la ponen en agua hirviendo son solamente un reflejo. Asimismo, desde este centro de estudios, se sugiere meter a la langosta en hielo o agua dulce muy fría antes de meterla en la olla, pero la nueva ley suiza prohíbe también este hecho. Y es que, según la nueva normativa, hay que mantener a la langosta en su entorno natural mientras esté viva.