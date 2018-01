Amaia y Alfred nos regalan otro romántico momentazo a oscuras en 'Operación Triunfo'

Los jóvenes han protagonizado uno de los momentazos de esta edición durante los ensayos del tema que interpretarán en la próxima gala, 'I just can't stop loving you' de Michael Jackson pero en su versión en castellano.

Los fieles seguidores del canal 24 horas del programa, han sido testigos del momento entre que Amaia y Alfred, que a pesar de llevar ya casi tres meses en la academia, siguen siendo tan naturales como si estuvieran en una escuela normal, sin la presencia de cámaras.

Así, mientras cantaban 'Todo mi amor eres tú', saltaban chispas entre ellos y al terminar, ya con las luces apagadas, ha llegado el momento en el que –creyéndose ocultos por la oscuridad-, Alfred ha besado a Amaia, mientras el contraluz nos dejaba captar la romántica escena.