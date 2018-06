Becky G habla de la censura de 'Mayores' en Operación Triunfo

Becky G es una de las artistas latinas que más lo están petando en la actualidad. Todas sus canciones son éxito asegurado como hemos podido comprobar con 'Mad Love' junto a David Guetta y Sean Paul o su más reciente hit 'Sin Pijama' junto a Natti Natasha.

Pero sin duda uno de sus mayores logros ha sido el obtenido con 'Mayores', una canción que no ha estado libre de polémica. Una de las más sonadas relacionada con la canción fue cuando la mexicana acudió aOperación Triunfo para presentarla, pero le hicieron censurar la letra y cambiar lo de "a mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca, los besos que quiera darme", por un "que con un beso en la boca me haga volar en el aire".

Los fans se indignaron muchísimo por la censura y llegaron a ser Trending Topic, tal como cuenta Becky G durante su visita a El Hormiguero, donde habla con Pablo Motos sobre la doble moralidad en la música.

"Siempre voy a estar orgullosa de ser mexicana y latina, pero tenemos un machismo que debemos eliminar, vivimos en 2018, no en tiempos antiguos", explica haciendo referencia a que letras similares de Enrique Iglesias o Maluma nunca han sido censuradas.

"Yo estoy hablando de los besos, lo que los demás están pensando no es culpa mía", concluye la artista.

También aprovechó su visita al programa para hacer una sorprendente versión acústica de su nuevo single 'Sin Pijama'.