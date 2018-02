Cepeda "se equivoca" cantando 'No Puedo Vivir Sin Ti' y se declara a Aitana

Una semana después de la final de OT llegaba la gala final, en la que todos los concursantes cantaban los mejores temas de esta edición. Sin duda el dúo de Aitana y Cepeda interpretando No Puedo Vivir Sin Ti era uno de los momentos más esperados y no defraudó; Cepeda se equivocó en la letra y acabó diciendo un "te quiero más" que luego explicó en Instagram. ¡Qué viva Aiteda!

La espontaneidad y el talento de los concursantes de OT 2017 han hecho que esta haya sido una de las mejores ediciones del programa. Además de demostrar que son buenos cantantes, gala tras gala han demostrado también ser buenos músicos siendo unos artistas mucho más completos que sus predecesores.

Pero sus curiosas personalidades y sobre todo la espontaneidad de la mayoría de ellos también han sido parte de este éxito, por eso 8 días después de la final en la que ganó Amaia, todos los concursantes se volvían a reunir en una gala especial para cantar las canciones más destacadas de la edición.

Una de ellas era No Puedo Vivir Sin Ti de Aitana y Cepeda. Los rumores de romance entre ambos dentro de la Academia a pesar de que los dos tenían parejas fuera, se unen al deseo de los fans del programa de que el amor de Aiteda sea real. Y parece que no van muy desencaminados.

Uno a cada lado de un enorme marco blanco se cantaban la canción mirándose a los ojos cuando Cepeda, en su parte, se equivocó diciendo algo así como "yo te quiero más" en lugar de "siempre reinará".

En ese momento los fans de Aiteda se volvieron locos en Twitter sacando todo tipo de conclusiones sobre lo que acababan de ver y, efectivamente, Cepeda lo confirmó después en su Instagram con un precioso mensaje a la catalana: "Podrán hablar, podrán decir de todo. A estas alturas que más me da. Ya no actúo cuando canto contigo. Ya no actúo cuando te miro porque no puedo. No sé que es esto pero lo que sé es que lo es. Yotequieromas. Libre, sea cual sea nuestro camino".

Vicente, el hasta ahora novio de Aitana, se encontraba entre el público y como era de esperar lo enfocaron durante la actuación de su chica con Cepeda, donde aguantó el chaparrón y aplaudió como pudo el momentazo.

A continuación te dejamos con la actuación completa para que puedas ver la complicidad entre ambos. ¿Habrá algo más?