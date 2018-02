Javier Calvo completa su discurso contra el bullying y vuelve a emocionarnos

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como 'Los Javis', han pasado por el plató de El Hormiguero para hablar de La Llamada y del éxito de su serie Paquita Salas; así como de su experiencia como profesores de esta edición de Operación Triunfo.

Pablo Motos recordó el emotivo discurso que protagonizó Javier Calvo en los Premios Feroz, y el actor y director quiso completarlo en el programa volviéndonos a emocionar de nuevo: "Esa persona a la que me dirijo tiene que saber que ese sufrimiento va a pasar, que encontrará su sitio. Y que, como dijo Meryl Streep en aquel discurso, tiene que coger su corazón roto y convertirlo en arte, que es lo que hemos hecho muchos de los que lo hemos pasado mal".

Javier Ambrossi quiso aprovechar las palabras de su chico para explicar que a él también le ayudan: "Incluso a mí me vinieron muy bien esas palabras porque me viene muy bien que me lo recuerden, que mi vida está bien y es normal. Porque a veces me siento raro, de tan adentro que nos han grabado lo que es normal y lo que no lo es".

Y quiso añadir algo más a tan precioso discurso: