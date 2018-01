La aplaudida viñeta de 'El Roto' por su reflexión sobre las violaciones

No es la primera historia similar que conocemos, ni será la última. Una influencer se puso en contacto con un hotel en Dublín para proponerle un intercambio. La británica Elle Darby, con 87.000 suscriptores en YouTube y 76.000 seguidores en Instagram, envió un correo a The White Moose Café para pedirles cinco noches gratis a cambio de mostrar el hotel en sus redes sociales, la respuesta del establecimiento provocó un aluvión de críticas a la joven, que no ha tardado en contraatacar en su canal de vídeo.