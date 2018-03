Así es el movimiento #SaggyBoobsMatter, que reivindica los pechos caídos

Tener que estar delgadas, con todo en su sitio y sin el mínimo rastro de celulitis, estrías o cualquier otro tipo de "imperfección" es lo que desde hace años se ha impuesto como cánon de belleza.

Algo que, a estas alturas, sabemos que es prácticamente imposible de conseguir y cada vez son más las marcas y modelos que apuestan la "belleza real", mostrando todo aquello que hasta ahora quedaba oculto bajo maquillaje, retoques estéticos o fotográficos.

En las redes sociales se han iniciado numerosos movimientos para respetar y dar visibilidad a todo tipo de cuerpos y uno de ellos es #SaggyBoobsMatter, liderado por la bloguera y escritora Chidera Eggerue.

Cuando Chidera era una adolescente ya tenía el pecho caído, algo que le acomplejaba y que quería operarse en cuánto cumpliese la mayoría de edad, pero cuando cumplió los 18 no tenía dinero para realizarse la cirugía y continuó viviendo con su complejo.

Un año después, Chidera fue ganando confianza en sí misma y decidió aceptarse tal y como es. Después de mucho tiempo intentando buscar el sujetador perfecto para su pecho caído, ha decidido no usarlo y vestir prendas en los que se pueda apreciar esto.

A sus 23 años se ha convertido en toda un icono del pecho caído demostrando que puede ser igual de sexy que el pecho operado, grande o pequeño. En su cuenta de Instagram muestra las diferentes prendas que visibilizan la forma de sus pechos bajo el movimiento #SaggyBoobsMatter.

En una entrevista para Buzzfeed, Chidera explica todas las experiencias con mujeres que se han sentido identificadas con ella y las ha ayudado con su complejos: "A través de la creación de #SaggyBoobsMatter he sido capaz de ayudar a las mujeres a articular sus propios complejos con su aspeco físico, especialmente a mujeres delgadas que realmente no saben dónde situarse en el movimiento bodypositive" y añade "las tetas caídas no están representadas y al no estarlo no nos hace estar alineadas con la sociedad. Por tanto, se fomentan las inseguridades de personas que no tienen la fortaleza mental para ver el valor en sí mismos por encima de estándares de la gente"