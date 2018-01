Cachondeo en la red con Daniela, la chica que se lleva su cuarto de baño por todo el mundo

Daniela López es una Miss Earth que en los últimos días se ha hecho viral en la red, y no precisamente por su belleza sino por un detalle en sus fotos de Instagram que no ha pasado desapercibido para sus seguidores.

La venezolana Daniela López solía compartir fotos suyas en diferentes lugares de todo el mundo: Nueva Esparta, Boston, Dubai... Sin embargo, todas tenían algo en común: el fondo era su cuarto de baño.

Los internautas no tardaron en captar este pequeño detalle, y el cachondeo y las risas pronto se apoderaron de la red. "Quiero que Miss Earth Monagas me cuente cómo viaja con su baño por el mundo" escribía el twittero @Limonggi junto a tres fotos de Daniela en su cuarto de baño.

Por su parte ella, lejos de mostrarse avergonzada por la pillada, se lo ha tomado con muchísimo humor; incluso ha compartido capturas de los tweets y los comentarios que varios usuarios le han dejado en sus fotos preguntando "¿Viajas con tu baño siempre o qué?".

No obstante, en su última publicación de Instagram la Venezolana ha querido explicar el motivo que la ha llevado a poner distintas localizaciones en sus publicaciones: "Jaja Que divertido ha sido tener mi propio meme: mi baño transportador y yo. ¿De dónde me siguen y dónde viste mi meme? Los leo y los seguiré. PD: para los que no saben la geolocalización es para estar en los populares de la zona que se etiquete @irrael ".