Chiquetete arruina la ilusión de los niños al quitarse el disfraz de Rey Mago y revelar su identidad

Chiquetete se ha convertido en Trending Topic el Día de Reyes y no por una buena razón. El cantante visitó un colegio de Sevilla donde acudió vestido de Melchor junto a sus otros dos compañeros. Pero se cargó de un plumazo la ilusión de los niños al quitarse la barba y al corona y revelar quién era: "Yo soy cantante, yo soy Chiquetete".

Todavía no hemos olvidado el "No te lo perdonaré jamás, Carmena" y ahora ya podemos incluir a otro en la lista, Chiquetete. Al cantante no se le ocurrió otra cosa que despojarse de su disfraz de Rey Mago para desvelar su identidad y de paso cargarse la ilusión de todos los niños presentes que esperaban sus regalos.

Ha sido en Sevilla en el colegio Hermanas de la Cruz de Carmona, donde acudió vestido de Rey Melchor para dar regalos a las niñas del centro. Al parecer, le molestaba la barba postiza y decidió quitársela ante la estupefacción de los presentes mientras empezó a explicar que "había trabajado en muchas partes del mundo y en algunos sitios muy pobres" para revelar finalmente su identidad: "Yo soy cantante, yo soy Chiquetete".

Continuó su particular discurso navideño definiéndose como "un hombre que canta a la cobardía" y por si los más pequeños no habían pillado el juego de palabras, empezó a entonar su canción más representativa, Esta Cobardía.

Tal momentazo no ha pasado desapercibido en las redes sociales, que no han tardado en dar sus impresiones sobre tal metedura de pata: