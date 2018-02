“¿Dónde he aprendido castellano? ¿Os juro que no lo se”, el irónico vídeo de un joven catalán que se ha vuelto viral

El Partido Popular se ha propuesto que los padres puedan elegir la lengua vehicular de sus hijos en Cataluña, algo que ha rechazado la comunidad educativa que defiende el catalán como lengua vehicular para las escuelas catalanas.

Este objetivo del PP ha despertado muchas críticas en las redes sociales, entre las que encontramos la de Pol Gise, un joven catalán que ironiza sobre el tema en un vídeo de menos de un minuto y medio de duración.

"Llevo dos noches sin poder dormir. Estoy pensando dónde he aprendido a hablar castellano y os juro que no lo sé", empieza explicando con cara de preocupación, para continuar diciendo cosas como "He hablado con mi madre y le he preguntado si me apuntó a clases clandestinas de castellano; me ha dicho que no".

El vídeo, que se está compartiendo a través de las redes sociales, ya supera las 160.000 reproducciones en su canal de Youtube.