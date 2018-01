La genial respuesta de Correos a un usuario enfadado y ofensivo

Sin duda uno de los trabajos que más nervios de acero requieren de un tiempo a esta parte, es el de 'community manager'. Con unas redes sociales que cada vez acercan más a clientes y empresas, el descontento de unos llega rápidamente a conocimiento de los otros, no siempre de la forma más amable posible.

El último ejemplo lo encontramos en el timeline de Twitter de Correos, donde un usuario bastante molesto con la empresa llevó a esta a pedirle amablemente: “Desde aquí podemos ayudarte, pero por favor, utiliza un lenguaje más gentil. Gracias!”.

Claro, que el tono del usuario no solo no se rebajó, sino que les contestó con un “Me vais a comer los cojones”, que el 'community manager' que atiende las dudas y consultas de los clientes, tuvo a bien responder con un aplaudid: “Pau, no prestamos el servicio que nos solicitas. Un saludo”.