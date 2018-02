La ilusión óptica que te volverá loco: ¿qué le pasa a esos pantalones?

Basta que alguien publique una imagen un poco "confusa" para que la red se lance a debatir sobre cuál es la realidad de la fotografía más allá de efectos o ilusiones ópticas. A veces, el ojo nos engaña y nos hace ver colores que no son, figuras que no existen o líneas imaginarias donde no las hay.

Después de que el debate sobre si el comentado vestido era de color azul y negro o blanco y dorado inundase Twitter durante semanas, llegaron otros fenómenos ópticos: el armario de cajones, las chanclas... Pero sin duda, la prenda estrella fue el vestido. Bajo el hastag #TheDress, celebrities como Ellen DeGeneres o Miley Cyrus opinaban sobre el color del vestido y preguntaban a sus seguidores qué les parecía a ellos.

Pues bien, lo último en cuanto a "espejismos" visuales son unos pantalones. La usuaria de Twitter @milanoysl publicó una imagen suya frente al espejo, donde en un primer momento se perciben dos piernas excesivamente delgadas.

Sin embargo, si te fijas mejor, la chica está posando de perfil, no de frente. Por lo tanto, solo se ve una de sus piernas. Parece que son dos, muy delgadas, porque la raya del pantalón es del mismo color que la pared y la mente se confunde.

La usuaria celebraba con la imagen que había conseguido "combinar rayas horizontales y verticales", pero seguro que no se imaginó todo el debate que generó. En cuanto se dio cuenta del revuelto que se había formado, se encargó de aclarar la verdad.