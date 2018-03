Indignación por una youtuber que somete a su zorro a una estricta dieta vegana

El animal aparece en las fotos que la youtuber comparte con un estado de salud que preocupa a muchos y por eso han comenzado una campaña de denuncia en redes sociales, que se ha extendido hasta una petición en Change.org, que cuenta ya con más de 12.000 firmas solicitando al Servicio de Protección de la Naturaleza que le retire el animal a Sonia.

Sonia Sae es activista vegana y mantiene a Jumanji sin ingerir productos de origen animal, entre los que se incluyen la leche los huevos o cualquier otro alimento derivado de animales, aduciendo a razones éticas.

El problema se da a conocer cuando los seguidores de Sonia redes sociales empiezan a ver las fotos del zorro y la extrema delgadez que presenta, así como otros problemas visibles, fue entonces cuando una de las seguidoras de la youtuber, decidió consultar a unos expertos y compartió sus comentarios sobre el aspecto de Jumanji, raquítico y que ni siquiera ha cambiado de pelaje aún:

El fénec habita en el Sáhara y el norte de África, es un animal salvaje, de hábitos nocturnos, que se alimenta a base de plantas, pero también roedores, huevos, reptiles e insectos, básicos para su desarrollo.

Si comparamos al zorro Jumanji con otro de su especie, se ve claramente que nada tiene que ver. Sin embargo, la youtuber asegura que el aspecto de su fénec se debe a que "sufre una enfermedad en la piel" y que contaría en su próximo vídeo qué le ocurre al animal.

No olvidemos que el fénec es un animal salvaje que no debería ni siquiera estar a la venta. Como dice Frank Cuesta en este vídeo en el que critica a la joven activista, “Si no hay demanda, no hay negocio” (a partir del min. 3:08)