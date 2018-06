Un niño emociona a la red cantando ‘Imagine’ de John Lennon

Michelle Kornowski publicó el vídeo de su hijo Adam, de 10 años, durante una actuación en su escuela. El pequeño interpretó a piano una versión de 'Imagine' de John Lennon que no solo emocionó a sus compañeros, si no que ha enamorado a la red.

"Adam estuvo en el concurso de talentos de todas las escuelas ayer. Interpretó 'Imagine'. Al final de la actuación no quedaba ni un padre con los ojos secos en la sala. Recibió una gran ovación y el aplauso duró para siempre. ¡Una mujer me detuvo para decirme que lo compraría en iTunes si lo pongo ahí! Me encanta su reverencia al final ... ¡tan educado!".

Este es el orgulloso mensaje que Michelle Kornowski publicó en Facebook junto a la actuación de su hijo Adam, de tan sólo 10 años. El pequeño cantó 'Imagine' de John Lennon acompañado de un piano en una actuación tan sencilla como emotiva.

Y no solo emocionó a padres y compañeros de colegio, el vídeo cuenta ya con casi 9 millones de reproducciones y se ha compartido más de 222.000 veces en tan sólo 2 semanas.