Su novio rompe con ella tras verla sin maquillaje y recupera la confianza en sí misma

Sophia Ridlington es una joven británica de 22 años que siempre ha padecido problemas de piel, desde acné hasta la psoriasis que ahora castiga todo su cuerpo y que le provoca la aparición de ronchas rojas y descamación en diferente grado. Algo que en el mundo en el que vivimos, donde aparentar parece que se ha vuelto lo más importante, puede suponer un estigma.

Por eso, cuando Sophia tuvo pareja, entendió que el factor psicológico y sentimental trascendería al físico, y que sus brotes de psoriasis no serían un problema insuperable, pero se equivocaba. Su expareja, no solo cortó con ella, sino que le dijo que no quería volver a verla.

De esta forma, a las molestias de esta enfermedad a priori incurable de la piel, que no es contagiosa pero sí provoca picores e incomodidad a quien lo padece, a punto estuvo de sumar una herida aún más difícil de tratar que la psoriasis en sí misma. Pero por suerte no ha sido así, y Sophia, lejos de dejarse hundir, se ha vuelto más fuerte que antes.

“Ha sido muy duro. Mi psoriasis es visible en mi cuerpo incluso cuando intento taparla, especialmente en mis manos. Pasé la mayoría de mis días pensando cómo iba a cubrir mi psoriasis del resto del mundo”, comentaba Sophia a The Mirror.

Ahora ha perfeccionado el dominio de las técnicas de maquillaje, descubriendo formas de tapar sus marcas dañando lo menos posible su piel, usando cremas hidratantes como base y otros truquillos, además de profesionalizarse en el maquillaje de efectos especiales.

Incluso quiere comenzar su propio negocio de maquillaje orientado a aquellos que, como ella, necesitan transformar el aspecto de su piel.