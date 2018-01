Una nutricionista comparte en redes el desayuno que le da a su hijo y desata la polémica

La foto del hijo de Maria Merino ha generado un enorme revuelo en las redes, y no precisamente porque envidien su desayuno.

La nutricionista compartió en su perfil de Twitter una imagen de su pequeño de dos años desayunando garbanzos. Sí, habéis leído bien, garbanzos. Pero no solo eso, sino que parece que la intención de esta publicación era presumir de la saludable alimentación de su hijo; ya que junto a la foto escribió: "Mi hijo no sabe lo que es una galleta. El es feliz desayunando garbanzos. @SinAzucarOrg #EducaciónNutricional #SnacksSaludables".

Sin embargo, lejos de lo esperado, desató todo tipo de comentarios, críticas y burlas.

En el programa Julia en la Onda, de Onda Cero, María ha querido defender que desayunar garbanzos es una muy buena opción ya que, a diferencia de las galletas, es un alimento muy saludable: "el garbanzo no tiene azúcares libres, no tiene grasas de mala calidad, tiene mucha fibra, muchos minerales y vitaminas, y es mucho más nutritivo". Aquí puedes escuchar la entrevista completa:

Además, la nutricionista ha asegurado que su hijo no sabe lo que son las galletas porque en su casa no hay, pero que en algún momento seguro que las probará: “En casa no hay galletas pero seguro que comerá”.

Por último, también ha querido aclarar que fue el propio niño el que eligió los garbanzos para desayunar: "Yo lo tenia en brazos, fui a la nevera para prepararle el desayuno porque pensaba darle fruta, y al abrir la nevera el vio el tupper y lo señaló".

En definitiva, la publicación de esta madre ha generado todo tipo de memes, chistes, críticas y comentarios en la red.