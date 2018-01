Una periodista fan de Ricky Martin explota de emoción tras entrevistar al cantante

La entrevista de Ana Belaval a Ricky Martin se ha hecho viral después de que la periodista de WGN Chicago dejara al descubierto su fanatismo pensando que la entrevista ya había finalizado y que el cantante no la estaba escuchando. ¡Su cara al darse cuenta no tiene desperdicio!

Ricky Martin está promocionando la serie American Crime History: El asesinato de Gianni Versace, en la que desempeña el papel de la pareja sentimental del diseñador. Sin duda, de todas las entrevistas que ha hecho el cantante, la más vista ha sido la del programa WGN de Chicago. El motivo no es otro que la reacción que la periodista Ana Belaval tuvo cuando creía que el artista ya no la estaba escuchando.

A través de un enlace en vivo, la periodista comentó con el artista su participación en la serie y recordó las ayudas de Ricky Martin a Puerto Rico tras el paso del huracán María. Pero el momento más divertido llegó cuando la charla finalizó, o eso creía ella... La mujer enloqueció y dejó completamente al descubierto la fan que llevaba dentro creyendo que la entrevista había finalizado. Pero la realidad era otra muy distinta y Ricky Martin lo estaba escuchando todo.

“En serio me volví muy loca con Dean Richards (el reportero del programa, cuando le dijo que entrevistaría a Ricky) porque tienes que entender, cuando eres parte de una minoría, y no tienes muchos modelos a seguir en los medios de comunicación, y tienes a un Ricky Martin que dondequiera que vayas en el mundo, es un buen nombre para mencionar como puertorriqueño, oh Dios mío te sientes relacionado con él”, decía emocionada Ana Belaval.

Mientras tanto, al otro lado de la pantalla, el puertorriqueño se partía de risa y los presentadores del programa afirmaban: "Ella está llorando justo ahora, en serio". Pero la periodista, ajena a lo que estaba ocurriendo, continuó eufórica, asegundando que le gustaría formar parte de la vida del cantante y que incluso estaría dispuesta a cuidar de sus hijos. Algo a lo que Ricky Martin no pudo evitar contestar: “Me encanta lo que escucho, me encanta”.

En ese instante, la también puertorriqueña Ana Belaval se quedó en sock al descubrir que el artista lo había escuchado absolutamente todo.

El vídeo se ha hecho viral y Ana Belaval ha querido hacer referencia a este incidente en su perfil de Twitter: "Yo no tenía ni idea de que estaba escuchando. Sólo estaba bromeando sobre él con mis amigos. Me encanta ser viral con @ricky_martin".