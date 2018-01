La petición de un ginecólogo a todas las madres que quieren dar a luz en casa que triunfa en Twitter

El ginecólogo Jackie Calleja ha compartido en Twitter la dura experiencia con la que ha empezado el año, atendiend o "una hemorragia obstétrica por atonía uterina" que se ha producido tras un parto. El doctor ha querido aprovechar para explicar la importancia de que los partos se atiendan en los hospitales con el personal médico y el material apropiado con un claro mensaje: "No deis a luz en casa".

"NO DEIS A LUZ EN CASA"

Jackie Calleja, un ginecólogo que trabaja en Madrid, no ha empezado el año precisamente "tranquilo". El doctor ha compartido en su cuenta de Twitter el complicado parto de una mujer que sufrió una hemorragia obstétrica por atonía uterina y que ha sido tan duro que "ha perdido un año de vida".

Calleja abrió con este mensaje un debate en las redes sociales sobre el aumento de embarazadas que deciden dar a luz en casa en lugar de acudir a un hospital. El ginecólogo lo tiene claro, "no deis a luz en casa", aclarando que el parto fue en un hospital pero de no haber sido así "en su casa esa paciente no lo hubiese contado".

Entre las respuestas, algunos usuarios defienden la postura del médico mientras que otros apoyan el parto natural fuera del hospital. Algunos usuarios critican la "deshumanización" que existe en los hospitales en los partos.