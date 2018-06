La respuesta de una ginecóloga a una revista que da consejos para tener 'una vagina veraniega'

"Cómo conseguir tu mejor vagina veraniega", con este reclamo la revista juvenil 'Teen Vogue' anunciaba en Twitter un artículo sobre cómo mantener la salud de la vagina en perfecto durante el verano.

El texto está repleto de unos consejos de dudosa fiabilidad de ginecólogos y obstetras para optimizar la higiene de la vagina en cualquier situación estival: con el bañador mojado, con la arena de la playa, en un camping, durante las relaciones sexuales...

Obviamente las reacciones en la red no tardaron en aparecer, haciendo cachondeo ante tal "preparación estival". Mensajes como "Dios, todavía no he quitado las luces de Navidad de mi vagina" o "¿Ya? Pero si mi vagina de primavera todavía funciona bien", pueden leerse en el hilo del mensaje de la revista.

Pero sin duda el más destacado es el de Jen Gunter, una ginecóloga y obstetra que se dedica a desmentir ciertas técnicas relacionadas con los órganos sexuales que circulan por la red. Ya lo hizo en su momento cuando se hizo viral la moda de lavar la vagina con pepino, alertando de los peligros que tenía esta práctica.

Ahora también ha querido aclarar todos los puntos falsos que se encuentran en el artículo de la revista.

"Este artículo está lleno de errores. O bien este experto no entiende la diferencia entre vulva y vagina o no conoce la fisonomía vaginal. Tu vagina es la misma en verano que en primavera, otoño e invierno", escribe en el tweet que dirige a su blog personal, donde analiza en profundidad el texto de la publicación juvenil.

Según Gunter, el calor del verano no reseca la vagina ni sentarse con un bañador húmero altera el PH de la piel; algo que sí que afirma la revista. Además, ante la recomendación de limpiarse la vagina con toallitas húmedas, la doctora lo desaconseja rotundamente: "No limpies el interior de tu vagina con una toallita, es lo peor que puedes hacer", y dirigiéndose a la publicación dice "Teen Vogue, así no ayudáis a nadie. Solo fomentáis la idea de que la vagina necesita limpieza extra y no es así".