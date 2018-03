Shudu, la modelo que ha engañado a todo el mundo en Instagram

La cuenta de Instagram de Shudu acumula miles de seguidores. Lo que probablemente muchos no sabían es que esta mujer es la creación digital del fotógrafo Cameron-James Wilson.

Shudu empezó en Instagram en 2017. Su belleza y sus imágenes artísticas cautivaron a miles de personas, que empezaron a seguirla y a darle al like a sus publicaciones.

Su físico, muy exótico y con una piel muy oscura, causaba cierto misterio y muchos se preguntaban qué escondían esas imágenes. ¿Retoque fotográfico? Podría ser, pero la verdad sobre Shudu se ha conocido en una entrevista al fotógrafo inglés Cameron-James Wilson en Harpers Bazaar.

El fotógrafo ha confesado que la modelo no existe, no es de carne y huesos. "Estaba aprendiendo ilustración 3D para novelas gráficas y animaciones cuando se me ocurrió diseñar a la mujer más hermosa que fuera capaz de imaginar", con estas palabras se destapaba todo lo que ocultaba Shudu.

Cameron-James Wilson se inspiró en la Barbie llamada 'Princesa de Sudárfica' y en una tribu africana. Shudu, que ha posado con un pintalabios de Fenty Beauty de Rihanna, es la primera modelo virtual de la historia y su existencia ha creado polémica.

Ante el aluvión de críticas, el creador ha declarado que Shudu no pretende ser sustituta de las modelos reales.