Sus excompañeros del colegio le invitan a una cena de reencuentro y se venga por el bullying que sufrió

"ME ARRANCASTEIS LAS GANAS DE HABLAR"

Desgraciadamente hay muchos niños y adolescentes víctimas del bullying o acoso escolar, algo que tiene que desaparecer y empezar a enseñar a los más pequeños que no todos somos iguales y que tenemos que respetar a todas las personas, sea cual sea su raza, su condición física o sus gustos sexuales.

Muchos adultos que han pasado por este calvario deciden explicar su experiencia años después. Y esto es lo que ha hecho el periodista Javier Cid, que ha revolucionado las redes con una carta en Facebook.

"Llegó la hora. Sólo le pido a Dios, o a esas fuerzas vaporosas que mueven el mundo, que me alcance la vida para hacer mi revolución a tiempo.", así empieza el escrito de Javier, donde relata que hace 25 años que dejó el colegio donde sufrió acoso por parte de sus compañeros de clase.

Asimismo, añade que hace poco, las chica y chicos que estudiaban con él lo añadieron a un grupo de WhatsApp para organizar un encuentro y "festejar lo felices que eran hace un cuarto de siglo, cuando no tenían más runrún adolescente que jugar al fútbol y destrozarme la vida".

Él se mantiene al margen de todo lo que se dice por la aplicación de mensajería, lee y, como él mismo escribe, "sólo espero el momento de atacar; entonces, cuando pongan día y hora a su reencuentro miserable, escribiré una soflama tremenda que ya barrunto en mi cabecita loca".

Con sus palabras en Facebook, recuerda "las pintadas de 'maricón' en las paredes del colegio" o "los cabezazos con los que me partisteis el labio y me rompisteis, también, un poquito por dentro" o cuando "me destrozasteis una bici nueva al despeñarla por El Barranco". Pero él sigue sin decir absolutamente nada por WhatsApp.

Sigue relatando que "me arrancasteis las ganas de hablar, de decir, de ser, durante una niñez que parecía no acabarse nunca" y que por eso ahora quiere vengarse de todo lo que sufrió.

"Me voy a vengar con lo único que tengo, que es mi pluma", y añade que no lo hace por él, sino por su madre, "a la que los golpes le dolieron más que a mí", pero también "por los chavales que aún hoy soportan lo insoportable, pues las peores guerras a veces se suceden entre pupitres".

Sus palabras en Facebook han revolucionado las redes, abriendo un debate sobre la venganza en estos casos de acoso.