Los terribles errores de Photoshop de esta portada de Vanity Fair

Es evidente que en muchas publicaciones usan el retoque fotográfico para mejorar la imagen. Pero para realizar este proceso hay que hacerlo con precaución para que no se note y si lo que queremos es mostrar una imagen "natural". Sin embargo, esto es algo que parece ser que se les ha pasado por alto a la revista Vanity Fair.

Las redes sociales se han revolucionado con la última portada de la publicación. En la fotografía, realizada por Annie Leibovitz, aparecen Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Robert De Niro, Harrison Ford, Nicole Kidman, Tom Hanks, Gal Gadot, Claire Foy y Jessica Chastain. Pero hay un detalle que no ha pasado desapercibido y muchos ya han declarado que se trata de un fallo con el Photoshop.

A primera vista, la imagen es totalmente normal, pero si nos fijamos bien, Reese Witherspoon tiene tres piernas, hasta ella misma ha bromeado en Twitter. Asimismo, no es el único error, ¡Oprah Winfrey tiene tres manos!

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY