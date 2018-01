La triste verdad sobre la ratita que “se ducha” como un humano

Muchos hemos visto en nuestro ‘muro’ el vídeo de una rata de pie, enjabonada, que parece ducharse como un humano, mientras los comentarios se llenaban de expresiones de admiración, divertidas comparaciones e iconos de “ Me gusta ”. Sin embargo, esta a priori divertida escena, podría esconder una cruel realidad.

No es la primera vez que vemos un vídeo divertido en redes sociales, donde un gracioso animal es el protagonista, y que después de darle un like inconsciente, hemos conocido la verdadera historia detrás. Desde los perros que parecen reír pero sus dueños les han metido un palo atravesado en la boca, hasta los caniches adorables que andan sobre sus patitas, y cuyo cruel adiestramiento debería ser motivo de multas o condenas en buena parte del mundo.

Pues bien, en el vídeo vemos a una graciosa ratita enjabonada que parece frotarse como si fuera un personaje de Disney en la ducha. Sin embargo, para los expertos en animales, ese comportamiento no es nada habitual en una rata urbana y muchos señalan a que lo más probables es que alguien le echara por encima el jabón, y que este le esté provocando una grave incomodidad al animal e incluso irritación, por eso no se frota, se rasca para eliminar la sustancia que cubre todo su cuerpo y su boca. Como si te echaran por encima un cubo de un líquido pegajoso que no fueras capaz que quitarte, mientras te graban en vídeo y se ríen de lo mono que estás todo cubierto de ese pringue, que probablemente ya empiece a picar.

Al parecer, José Correa, electricista de ciudad de Huaraz en Perú, fue quién captó la escena cuando iba a ducharse: "Igual que un humano. Nunca he visto nada igual”.

¿Aún te parece tan graciosa la escena?