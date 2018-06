La Vecina Rubia versiona la carta viral de ‘Querida chica del bañador verde’, dedicada a los jóvenes

'Querida chica del bañador verde' fue una carta que se hizo viral en el verano de 2016. El texto que fue compartido por más de 129.000 usuarios en Facebook fue escrito por la escritora Jessica Gómez.

La publicación iba dirigida a una desconocida que había visto en la playa. El objetivo: que los lectores se olviden de los complejos y disfruten del verano sin prejuicios.

Ahora la influencer La Vecina Rubia ha hecho su propia versión de la carta en Instagram y bajo el título 'Querida chica del bañador rosa'. Con ella quiere también pedir a sus lectores que disfruten de la juventud sin complejos.

El contenido íntegro de la publicación es el siguiente:

QUERIDA CHICA DEL BAÑADOR ROSA:

Soy la rubia que está en la toalla de al lado. La que ha venido con la chaqueta amarilla por si refresca.

Primero que nada, decirte que estoy pasando un rato agradable junto a tus amigos, en este trocito de tiempo en el que las risas y vuestra música me invaden el aire. Me gustaría decirte lo que opino del reguetón con letras machistas, pero respeto vuestros gustos musicales de mierda.

¿Sabes? He aluciflipado al darme cuenta de que no sé cuándo he pasado de ser la rubia un poco choni a ser «la rubia de al lado».

Pero no te escribo por nada de eso. Te escribo porque me gustaría decirte que tienes que tener cuidado con el sol ahora que eres joven. Que dicen que te pones morena y yo quiero seguir siendo rubia.

Te he visto levantarte para ir a bañarte, cómo te has tropezado con un castillo de arena y cómo te has quitado la arena de la boca, agobiada mientras todo el mundo te miraba. No sé si tenía algo que ver que estaba allí el chico que te gusta, con ese torso que dan ganas de hacer la colada en sus abdominales.

Me gustaría poder decirte tantas cosas, querida chica del bañador rosa... porque yo, antes de ser esta rubia con pelazo que viene con un libro a la playa para disimular, he estado ahí, en tu toalla.

Me gustaría poder decirte desde la experiencia, que no te cortes flequillo, que no crece tan rápido como dicen.

Me encantaría decirte que ojalá te vieras con los ojos de una mujer de treinta y pico, porque entonces te darías cuenta de que con unos años más, las resacas te durarán varios días. Así que apúrate ese kalimotxo, que cuando seas mayor lo llamarás tinto de verano.

Me gustaría poder decirte que pasarás de la Cuore a Vogue y entenderás un poco más que la vida es eso que pasa entre una putada y la siguiente, así que aprovecha ahora que no sabes lo que son siglas como el IRPF, el % TAE y que las palabras más importantes en la vida no son tan cortas como las mentes de algunas personas.

Pero, ¿qué te voy a decir yo, si solo soy la rubia de al lado?