El vídeo viral de un hombre tirándose como un tobogán por las escaleras del metro

Salir de fiesta, tomarte alguna copa de más y querer impresionar a tus colegas, puede salirte muy caro (y doloroso). Y si no, que se lo pregunten al amigo de James Gower, un joven que tras disfrutar de una noche en Londres, decidió usar las escaleras del metro como un tobogán.

En el vídeo, compartido en las redes sociales, puede verse como el chico se tira por las escaleras mecánicas, aunque no tiene en cuenta que hay unos obstáculos que le juegan una mala pasada.

Tras hacerse viral las imágenes, el amigo declaró que el joven está bien, aunque tiene algún moratón y corte.

Top night last night, but this has to be the highlight 😂😂😂 pic.twitter.com/yMqDvOoVML