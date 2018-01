La viral respuesta de un niño que al preguntarle en un examen quién descubrió América

Dicen que los niños (y los borrachos) dicen la verdad y así lo ha vivido la profesora de King Johnson, de ocho años y natural de Chicago (Estados Unidos).

La respuesta a la pregunta de "¿Quién descubrió América?" en un examen en el colegio se ha hecho viral por no contestar Cristóbal Colón.

"Cristóbal Colón no descubrió América, fueron los indios americanos" escribía King, que asegura que su profesora dice "mentiras" en clase. Asimismo, añade "Mi madre me ha dicho que el único Cristóbal que nosotros reconocemos es Wallace (por el rapero). Me gusta el Día de la Raza (Día de Colón) pero prefiero que no me enseñe mentiras. ¿Cómo personas blancas pueden enseñar historia a la gente negra?".

Ante la perplejidad de la respuesta, la profesora solamente le respondió que estaba "muy decepcionada con su examen de hoy".