Pablo Alborán a sus fans: "Ojalá pudiera hacer la cola con vosotros"

Con la simpatía que le caracteriza, Pablo Alborán nos habla del éxito de su gira, pero también de cómo se siente antes de subir al escenario, sus "rituales" con su equipo: "Miramos a través de la cortinilla para ver cuánta gente hay (...) parecemos adolescentes", confiesa el cantante al hablar de cómo se siente cuando está a punto de salir ante su público en un concierto.

La gira Prometo arrancó en Ciudad de México en marzo y desde entonces el éxito ha acompañado a cada uno de sus conciertos, "ha salido todo de lujo, y cuando acabamos la gira allí se multiplicaron las ganas de venir aquí", comenta, "este es mi público, mi casa, y quería saber qué iba a pasar".

Muchos soñadores han enviado preguntas a Pablo Alborán, no solo desde España, sino también desde Turquía o Seattle en Estados Unidos, que le pregunta cuándo llevará su gira hasta allí: "Ahora estamos centrados en la gira de España y ojalá podamos hacer la gira en Estados Unidos igual que la que estamos haciendo aquí, pero eso hay que prepararlo con calma". Pablo también ha tenido unas palabras para sus fans españoles de ciudades que no podrá visitar en esta ocasión con su Prometo: "No depende de mí, que no se enfaden".

También nos cuenta cómo nació esa colaboración con Piso 21 para el single 'La llave', un tema más divertido con el que "pasarlo bien":

Una soñadora, le ha preguntado también a través de nuestras redes sociales: "¿Si tuvieras la llave para ir donde quisieras, a dónde sería?", a lo que Pablo ha contestado sin dudar: "A mi casa".

Pablo publicó un mensaje en sus redes sociales, dedicado a sus fans que llevan semanas haciendo cola para sus conciertos en Barcelona, Sevilla, Madrid o A Coruña. Nosotros le hemos leído el mensaje de una de ellas, que ha enviado a través de nuestras redes sociales, en el que decía que lleva en Madrid desde hacía dos semanas y le pedía a Pablo: "Nos traes un Cola Cao". Entre risas, Pablo no ha podido contener la emoción que siente al ver cómo sus fans "su familia" están haciendo ese esfuerzo por verle y elogia el "buen rollo" y sentido del humor que tienen, y añade: "Ojalá pudiera llevarles un Cola Cao, un caldito ¡y hacer la cola con ellos!".

También ha hecho referencia a como sus seguidores se vuelcan con él y le envía cartas y mensajes contándole aspecto de sus vidas que sólo le contarías a un amigo. Asegura que lo lee todo y que le encanta, aunque tarde unos días en poder hacerlo: "yo leo todo lo que mandan, pero con un poco de delay".

Javier Cárdenas ha querido saber la historias detrás de 'Saturno', ¿habla de algún amor concreto? ¿De todos al mismo tiempo? Nos lo cuenta, como siempre, con una sonrisa. ¡Mucha suerte esta noche y mañana en Barcelona, y durante toda la gira!