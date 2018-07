Hasta 7.000 euros de multa por comprar bolsos falsos en las playas italianas

El ministro del Interior Matteo Salvini acaba de anunciar que el Gobierno Italiano reforzará los medios para luchar contra las falsificaciones. No solo multará a los vendedores, sino también a los compradores.

Dentro del plan Playas Seguras, Italia multará con hasta 7.000 euros a los compradores de productos falsificados o ilegales. La normativa ya estaba vigente, según la ley 00 del 23 de julio de 2009, pero las sanciones no se hacían efectivas por falta de recursos.

El primer ministro italiano Matteo Salvini ha sido quien ha asegurado que reforzará las medidas para combatir la venta de productos falsificados en las playas italianas. Salvini ha asegurado que destinará "algunos millones de euros", dinero que ayudará a aumentar los controles en los arenales para evitar la venta ambulante.

"No compre falsificaciones, no se dé masajes, no compre bolsas y juguetes que podrían ser dañinos", ha explicado el nuevo ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno italiano.

La financiación del Gobierno servirá para ayudar a los ayuntamientos costeros a pagar salarios extra a los agentes que patrullen las playas para evitar estas ventas y poner las sanciones correspondientes.

"Comprar una mochila, un vestido o un collar en la playa al pobrecillo que tanta ternura me provoca, significa ayudar a la criminalidad organizada y no al pobrecillo", ha advertido Salvini.