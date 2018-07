Así es el hombre que ha sido rechazado por 80.000 mujeres

Niu Xiangfeng es un hombre de 31 años que asegura haber sido rechazado por 80.000 mujeres. El blog Oddity Central se ha hecho eco de su historia, que es, cuanto menos, asombrosa.

El joven asegura que desde que murió su padre, hace ocho años, su única prioridad ha sido formar una familia. Tal es su obsesión por encontrar pareja que una de sus primeras estrategias fue empapelar la ciudad de Pekín con carteles, anunciando sus intenciones y sus redes sociales. Sin embargo, no obtuvo los resultados que esperaba.

Prosiguió su búsqueda dándose de alta en diferentes webs especializadas, sin éxito. Tampoco le funcionaron los anuncios en periódico ni revistas. "Prefieren hombres altos y guapos y yo soy feo y bajito. También se fijan en el dinero, quieren un hombre que tenga su propia casa y no es mi caso", cuenta en una entrevista.

Según él, 80.000 mujeres le han rechazado. A través de Internet y redes han sido 60.000 las veces que ha encontrado un 'no' por respuesta y a la cara estima que son 20.000. Cuando ve a una mujer por la calle que le interesa, la para y le propone una cita. Un método que sus amigos y conocidos no ven con buenos ojos. Le han aconsejado que busque otro modo, pero Xiangfen no atiende a razones.