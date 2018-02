"Carlos, estoy embarazada", el cartel con el que una mujer busca a su novio irresponsable

Los habitantes de un pueblo mexicano han descubierto que uno de sus vecinos no quiere hacerse cargo de su futuro hijo. La madre, que está embarazada, ha denunciado a través de una valla publicitaria que el hombre desapareció de su vida tras enterarse de la noticia.

No le quedó otro remedio. La creadora de este surrealista anuncio había tenido una relación con Carlos Orozco, un hombre mexicano. Suponemos que todo iba viento en popa hasta que ella le dijo que estaba embarazada. Entonces, él decidió bloquearla en el móvil y en las redes sociales.

Ni corta ni perezosa, la mujer se propuso encontrar al padre de su futuro hijo como fuera. Como no lo localizaba a través del teléfono, decidió colocar una valla publicitaria con el mensaje: "¡Se busca! Carlos, dio positiva la prueba. Estoy embarazada". A lo que añadió: "Me bloqueó de Facebook y del celular. Atentamente, tu amiga (como me presentabas)".

Sucedió en las calles de San Luis de Potosí, en México. El tablón de anuncios, que ya habrá visto todo el pueblo, triunfó en las redes sociales, que aplaudieron la valentía de la mujer para denunciar de manera pública que el hombre no se quiere hacer cargo del bebé. Un acto de irresponsabilidad que deja mucho que desear de una persona.