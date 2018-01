Compra unos pantalones por Internet y los recibe con una desagradable sorpresa en uno de los bolsillos

Christine Evans se llevó una gran sorpresa al introducir la mano en uno de los bolsillos de los pantalones que había comprado por Internet y descubrir ¡un tanga usado!

Acababa de recibir sus nuevos vaqueros de la marca Nordstrom cuando se encontró con el "regalito" en uno de los bolsillos delanteros.

Inmediatamente, la enfermera decidió dedicarle unas palabras a la marca en su perfil de Twitter para mostrarle su descontento: "Tras muchos años de fidelidad a su marca, me horroriza la falta de atención al cliente que han demostrado cuando he recibido un par de pantalones Not Your Daughters con un tanga sucio y usado en el bolsillo delantero".

La mujer aseguró que esto no era una simple anécdota sino un hecho preocupante que podría suponer un gran riesgo para la salud: "Como enfermera, la gran cantidad de peligros para la salud que presenta este problema es asombrosa". Además, afirmó que "todas las respuestas de los empleados de servicios al cliente no reflejaban la gravedad de la situación".

La compañía ofreció otros vaqueros a la mujer y reconoció que no existe ninguna compensación que pueda enmendar este terrible y desagradable error. Ahora la marca investiga cómo llego ese tanga sucio al bolsillo de unos pantalones nuevos.