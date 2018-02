Denuncian a una guardería por depilar el entrecejo a sus hijos de 2 años

La joven Alyssa Salgado ha denunciado a través de su cuenta de Facebook que las trabajadoras de la guardería Boys and Girls Club of Benton and Franklin, en Washington, han depilado el entrecejo de su hija de dos años.

"Fui a recoger a mi hija ayer y vi una marca roja entre sus cejas, creía que era un rasguño, pero tan pronto como llegué a casa me mira más de cerca. Estas mujeres decidieron encerar a mis hijas en la frente", ha escrito en su cuenta de Facebook.

La madre se alarmó cuando vio en la cara de su hija una pequeña irritación, que parecía el rastro de un tirón de cera para sacar el vello. Según relata en la red social, a la mañana siguiente acudió a la escuela para intentar saber qué había ocurrido. "Contacté con el director de la guardería en muchos textos, trató de presentar múltiples excusas, y esta mañana llevo a mi hija en persona al director. Ella se ríe en mi cara diciéndome un montón de mentiras y me molesta. Soy madre, nada como esto debería suceder y no tenían derecho a tocar a mi hija en absoluto".

Según informa el Daily Mail, una segunda madre, Glenda María Cruz, ha denunciado los mismos hechos, ocurridos además en la misma escuela. Más de 22.000 personas han compartido el mensaje de Salgado, pero el centro no ha tomado de momento ninguna medida.