El hombre con el pene más grande del mundo cuenta sus problemas en Hollywood

Jonah Falcon quiere ser actor de Hollywood pero no puede porque tiene el pene demasiado grande. Así lo ha contado en una entrevista con The Sun, donde también ha revelado que muchos famosos se ponen en contacto con él porque su miembro despierta.

Jonah Falcon es, según la Wikipedia, el hombre con "el órgano sexual más grande". Sin embargo, lejos de parecer una gran ventaja, parece que tener un pene de grandes dimensiones es más bien un inconveniente. Así lo cuenta él mismo en una entrevista con The Sun.

Falcon ha querido ser actor durante toda su vida. Sin embargo, según cuenta, los 34 centímetros y medio de largo que tiene entre las piernas no se lo han puesto fácil. "Los directores buscan mi nombre en Google y lo primero que les sale es 'el hombre con el pene más grande del mundo' y deciden que no pueden usar un actor conocido por eso", cuenta. Sus apariciones en la pequeña y gran pantalla son verdaderamente escasas: papeles de figurante o personajes secundarios en producciones como 'Melroce Place', 'Jurado 2' y un episodio de Ley y Orden. "Dos directores de casting amigos míos me lo han dicho. Es una mierda, me relega a partes más pequeñas".

Saltó a la fama en el año 1999, cuando apareció en el documental 'Private Dicks: Men Exposed', donde varios hombres hablaban del tamaño de sus miembros.

Falcon cuenta que hay personajes famosos, actores y actrices de Hollywood, que han contactado con él por curiosidad. "La razón por la que me buscan es porque soy muy discreto y no voy a hablar de ello. No puedo decir si son hombres o mujeres, es una lista muy corta, así que no la puedo estrechar. No fue Meryl Streep, lo dejaremos ahí".