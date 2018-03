Una joven descubre que su tío es en realidad su padre en una clase de biología

Ocurrió en medio de una clase de biología, en la que surgió un debate sobre los tipos de sangre. La joven no comprendía por qué su sangre no coincidía con la de ninguno de sus progenitores, pero poco después descubrió el motivo.

Anya Hettich, una joven estudiante de la Universidad de California, ha descubierto gracias a una clase de biología que su tío es en realidad su padre.

Ocurrió sin esperarlo, cuando en medio de la clase surgió un debate sobre el tipo de sangre, y Anya se percató de que su sangre, de tipo AB, no coincidía con la de ninguno de sus padres. Su madre tenía sangre de tipo A, y su padre de tipo 0. La estadounidense no comprendía cómo podía ocurrir esto, pero la profesora le aclaró que no era posible que su sangre no coincidiera con la de sus padres y le pidió que hablara con ellos.

Varios días más tarde, la propia Anya Hettich anunció a todos sus compañeros de clase que su sangre no coincidía con la de sus padres porque su madre había tenido una aventura hace tiempo con el hermanastro de su padre. Como consecuencia de este idilio nació ella, pero su madre se lo había ocultado a ella, a su marido, y al verdadero padre de la niña durante 19 años.

Ahora, la madre de Anya y su marido están en proceso de divorcio.