Muere una joven de 16 años por el síndrome del shock tóxico por el uso de un tampón

A pesar de que el síndrome de shock tóxico es poco frecuente, sus consecuencias pueden llegar a ser mortales si no se identifica a tiempo lo que le está ocurriendo a la persona que lo sufre.

Esto le ocurrió a Sara Manitoski, una joven canadiense de 16 años, que falleció durante una excursión escolar a causa de este trastorno por el uso de un tampón.

Algunos de los síntomas del síndrome de shock tóxico son fiebre alta, presión sanguínea baja, malestar y confusión, por lo que cuando Sara no pudo levantarse para ir a desayunar con sus compañeras, éstas pensaron que quería seguir durmiendo. Desgraciadamente cuando regresaron a la habitación la joven ha había fallecido y los intentos de reanimación del servicio de emergencia fueron en vano.

Aunque el suceso ocurrió el año pasado, ha sido ahora cuando se ha revelado y publicado el informe de la autopsia en People Health. La doctora JoAnn Pinkerton explicó a este medio que "las mujeres más jóvenes tienen más probabilidades de desarrollar TSS, posiblemente debido a una mayor exposición a través de los tampones o el uso de anticonceptivos de barrera".

Además, añade que para reducir la probabilidad de sufrirlo es recomendable cambiar los tampones cada dos o tres horas y evitar dormir en ellos durante la noche. Por otro lado, es mejor usar tampones de menor absorción para reducir la sequedad y no usar a la vez tampones y compresas.

Aún así Pinkerton tranquiliza a las mujeres explicando que los tampones en sí no están contaminado de esta bactería: "Los organismos estafilíferos son transportados por nosotros, no por los tampones. Así que alentaría a todas las mujeres a prestar atención a su salud, pero no a preocuparse ".