Una niña se hace millonaria al crear unas piruletas saludables

Una joven de tan solo siete años que no quería dejar de comer gominolas pero tampoco que sus dientes se resintien ha creado una empresa de caramelos que no dañan la salud bucodental.

¿Cuántas veces nos habrán dicho de pequeños que no podíamos comer demasiados dulces porque si no se nos caerían los dientes? Ante esta fatal consecuencia, dejábamos de pedir piruletas y caramelos y nos resignábamos. No quedaba otra opción.

Pero la joven Alina Morse fue más allá. Cuando su padre le dijo a los siete años que comer dulces era malo para su boca, la joven se preguntó: "¿Por qué no podemos hacer una piruleta saludable que sea buena para mis dientes y que así yo pueda comer dulces que no sean malo para mí?".

Así nacieron los Zollipop, unos caramelos ricos, dulces y saludables. Según Fox Bussiness, Alina creó la compañía con solo 7. 5000 dólares, que eran los ahorros de su familia. Durante al menos dos años, la joven estuvo investigando junto a su dentista para dar con la fórmula mágica. Y la encontraron.

Alina Morse decidió que dos de los ingredientes de los caramelos tenían que ser xilitol y eritriol, unos edulcorantes sin azúcar que, además de ser naturales, aumentan el PH y fortalecen el esmalte dental.

Los primeros Zoollipops salieron al mercado en 2014 y ahora, cuatro años más tarde, hay dos productos más: Zolli Drops y Zaffi Taffy. Los sabores son fresa, naranja y piña. El 10% del beneficio de su venta en Amazon se destina a One Million Smiles.

La joven, a pesar de ser millonaria, asegura que irá a la Universidad para aprender a desarrollar su compañía. Ahora tiene 13 años.