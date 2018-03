Nutricionistas explotan contra Nutribén por crear una cuchara para bebés con soporte para móvil

La marca de productos de alimentación infantil ha desarrollado 'Nutrispoon ', según ellos, "una cuchara holográfica que te ayuda a alimentar a tu bebé". Un invento que los nutricionistas han considerado contraproducente y no han dudado en pedir explicaciones a Nutribén.

Aunque cada bebé es un mundo, todos estamos de acuerdo en que darles de comer, en general, no es algo precisamente fácil. Por eso, muchos padres recurren a las nuevas tecnologías, como móviles o tablets, para conseguir que sus hijos coman.

Ante esta práctica generalizada, Nutribén ha creado 'Nutrisproon', "una cuchara holográfica que te ayuda a alimentar a tu bebé". Pero lejos de triunfar, su ocurrente invento ha generado una gran polémica, especialmente entre los nutricionistas.

En el anuncio de 'Nutrisproon' la marca de productos de alimentación infantil explica que la finalidad de esta cuchara es que "comer sea más sencillo y divertido para él, y también para ti". Sin embargo, son muchas las personas que no están de acuerdo.

Y ha sido en las redes sociales donde muchos usuarios y especialistas han pedido explicaciones a Nutribén; como el psicólogo Alberto Soler que se muestra atónito ante este invento: "No me lo puedo creer… No puede ser verdad…", o el nutricionista y dietista Julio Basulto, quien ha tildado esta cuchara de "majadería peligrosa".

Ante tales manifestaciones, a la marca no le ha quedado más remedio que pronunciarse para tratar de explicar la finalidad de su invento, y asegurando que solamente se trata de "una alternativa".

"¿Tan grave es para ponerse así?", ha preguntado la marca a todos los detractores, que además ha explicado que 'Nutrispoon' ha sido desarrollado "por un equipo multidisciplinar de ingenieros, programadores y psicólogos".

Pero la justificación no ha convencido a los más críticos, como Julio Basulto, que asegura que encima de poner en riesgo la salud infantil y no pedir disculpas "hacerse los ofendidos es el colmo".