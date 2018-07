Rechazada por llevar velo en una entrevista de trabajo

Laila Serroukh es una joven española y musulmana. Ha estudiado periodismo, sabe de fotografía y, al igual que muchos jóvenes, está buscando trabajo. Utilizó varias aplicaciones para publicitar su currículum y, tras ser seleccionada por una empresa, acudió a la entrevista de trabajo.

Su sorpresa llegó cuando una de las trabajadoras le expuso las condiciones del empleo. "Aparece una chica y me dice que buscan a gente con el pelo descubierto, que si no estaba dispuesta a quitarme el velo", cuenta en los stories de Instagram. La joven fue claramente discriminada únicamente por su religión y, a través de las redes sociales, ha contado su historia. En este país existe la libertad religiosa aunque algunas empresas no la practiquen. Bajo el hastag #UnaPersonaComoYo, la joven a animado a que otros jóvenes cuenten su historia.

La joven ha recopilado sus 'stories' de Instagram en un vídeo completo que ha compartido en Youtube.

"Los clientes no quieren tratar con una persona como tú". Esa fue la frase que más dolió a la joven, que no deja de repertir en el vídeo que está a punto de llorar. Debe de ser muy frustrante que ni siquiera lean tu currículum, que solo se fijen en la apariencia física. "Os digo una cosa: no vale la pena quitarse el hiyab. Nos discriminan. A lo mejor ellos no confían en el potencial de una chica como yo, pero yo sí creo en la formación y el futuro que tenemos", explica la joven, que aún tiene esperanza en este país.