El supermercado en el que cada uno paga lo que puede

¿Cómo se pueden combatir el despercidio de alimentos y el hambre? A la vez.

En el supermercado Feed It Forward de Canadá cada uno paga por sus productos lo que puede. Ni más, ni menos. El establecimiento ofrece alimentos y artículos que han sido descartados por las grandes superficies. Esto no quiere decir que estén en mal estado, si no que o tienen defectos de envasado, o la fecha de caducidad está demasiado próxima.

La política 'pay what you can' (paga lo que puedas) permite que las personas más desfavorecidas puedan hacer la compra por muy poco dinero, a la vez que la comida retirada de los grandes almacenes no termina en la basura.

El cocinero Jagger Gordon es el que ha puesto en marcha este proyecto, que pretende permitir que las personas más vulnerables y desfavorecidas tengan acceso a alimentos frescos y de calidad. En el año 2014 este mismo cocinero creó un sistema de neveras y congeladores repartidos por Toronto. Los restaurantes podían almacenar allí la comida que les sobrase y quien los necesitase simplemente tenía que cogerlo.